सरकार ने बढ़ाई जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की मोहलत, यहां जानें नई डेडलाइन

नई दिल्ली। जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की तारीख दो दिन बढ़ा दी गई है। दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को सरकार ने 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया है। इस बात की जानकारी राजस्व विभाग ने ट्वीट करके दिया।

ट्वीट में दी जानकारी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके कहा, 'दिसंबर 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फार्म दायर करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी 2018 कर दी गई है।'

The last date for filing return in FORM GSTR-3B for the month of December, 2017 has been extended by two days to 22nd January, 2018.