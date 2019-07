भारत-चीन पर निशान साधते हुए ट्रंप ने WTO से कहा- 'विकासशील' दर्जे के नाम पर फायदा उठा रहे कुछ देश

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने चीन ( China ) और भारत पर निशाना साधते हुए विश्व व्यापार संगठन ( world Trade Organization ) से कहा कि वह चीन तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देश के नाम पर वैश्विक व्यापार नियमों में ढील का फायदा उठाने से रोके। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील दर्जे का काफी गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ ( WTO ) यह दर्जा देने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दर्जे के सहारे भारत, चीन और तुर्की जैसे देश लचीले ग्लोबल ट्रेड नियमों का फायदा उठाते हैं।



व्यापार मंत्री को लिखा पत्र

आपको बता दें कि ट्रंप ने एक पत्र में अमरीका के व्यापार मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर को कहा कि वह ऐसे देशों को विकासशील का दर्जा देने से डब्ल्यूटीओ को रोकने के लिये हरसंभव तरीकों का इस्तेमाल करें, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिन्हें तरजीही सुविधा की आवश्यकता नहीं है।



The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA!