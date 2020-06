कुछ देर में होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस, गरीब कल्याण रोजगार स्कीम के बारे में देंगी जानकारी

नई दिल्ली: गरीब मजदूरों को उन्ही के स्थानीय इलाकों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार गरीब कल्याण रोजगार स्कीम ( garib kalyan rojgar abhiyan ) लॉन्च करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को इस योजना को हरी झंडी दिखाने वाले है। इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेस ( finance minister press conference ) कर इस स्कीम के बारे में डीटेल जानकारी देने वाली है। वित्त मंत्री ( finance minister nirmala sitharaman ) की इस प्रेस कांफ्रेंस में श्रम मंत्री राहुल देव भी मौजूद होंगे ।

