जून माह में GST Collection 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे, वित्त वर्ष 2020 में न्यूनतम स्तर पर रहा

नई दिल्ली। बजट से ठीक पहले सरकार को GST के माेर्चे पर झटका लगा है। जीएसटी कलेक्शन ( GST collection ) काे बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार ने सोमवार को जानकारी दिया कि जून माह में कुल कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा है। चालू वित्त वर्ष में यह पहला ऐसा महीना है जब जीएसटी संग्रह में गिरावट देखने को मिली है। जून माह में कुल जीएसटी कलेक्शन 99,939 करोड़ रुपये रहा है।

वित्त वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक जीएसटी से मिलने वाला रेवेन्यू अप्रैल माह में था। गत अप्रैल माह में सरकार को जीएसटी के जरिए कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। वित्त मंत्रालय के अनुसार, जून में CGST कलेक्शन 18,366 करोड़, SGST कलेक्शन 25,343 करोड़, IGST कलेक्शन 47,772 करोड़ रुपये (इसमें आयात पर 21,980 करोड़ कलेक्शन शामिल) और सेस कलेक्शन 8457 करोड़ रुपये (इसमें आयात पर 876 करोड़ रुपये का रेवेन्यू शामिल) रहा।

पिछले साल की तुलना में 4.52 फीसदी अधिक

जून 2018 में कुल जीएसटी रेवेन्यू 96,510 करोड़ रुपये रहा था, जिसमें इस साल सामान अवधि में यह 4.52 फीसदी बढ़ा है। जून माह में जीएसटी कलेक्शन वित्त वर्ष 2018-19 के मासिक औसत से 1.82 फीसदी अधिक रहा है। पिछले वित्त वर्ष में औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन 98,114 करोड़ रुपये रहा था।

The total number of GSTR 3B Returns filed for the month of May up to 30th June, 2019 is 74.38 lakh.

2The government has settled ₹ 18,169 crore to CGST and ₹ 13,613 crore to SGST from IGST as regular settlement.