मोदी सरकार का दिखने लगा असर, मई में एक लाख करोड़ के पार पहुंचा GST कलेक्शन

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019-20 के दूसरे महीने में एक बार फिर GST कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। मई में जीएसटी संग्रह ( GST ) एक लाख करोड़ रुपए के पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है। पिछले साल मई में जीएसटी कलेक्शन 94,016 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि, इस बार जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले कम रहा है।



वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि मई महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,00,289 करोड़ रुपए रहा है। इसमें केंद्रीय जीएसटी ( CGST ) 17,811 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी ( SGST ) 24,462 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी ( igst ) 49,891 करोड़ रुपए और उपकर संग्रह 8,125 करोड़ रुपए रहा है। इसमें आयात से 24,875 करोड़ रुपए और सेस से 8,125 करोड़ रुपए का संग्रह भी शामिल है।

Total Gross GST revenue collected in May, 2019 is Rs 1,00,289 crore of which CGST is Rs 17,811 crore, SGST is Rs 24,462 crore, IGST is Rs 49,891 crore (including ₹ 24,875 crore collected on imports) and Cess is Rs 8,125 crore (including Rs 953 crore collected on imports). pic.twitter.com/C57Gxj7ICH