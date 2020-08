जरूरी खबर: अभी तक नहीं बना है Aadhar Card तो इन डॉक्यूमेंट को रखें साथ, ऐसे करें Apply

-How to Apply for Aadhar Card Online: बैंकों ( Bank ) से लेकर सरकारी कामकाज तक हर जगह आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) जरूरी है।

-इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को देखा जाता है।

-हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं या फिर जिन्होंने बनवाया हैं, उनको अभी तक मिला नहीं।

-ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आप आधार कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।