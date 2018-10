देश में आसान हुआ व्यापार करना, Ease of Doing Business में भारत ने लगार्इ 23 अंकों की छलांग

नर्इ दिल्ली। अपने पिछले साल की सफलता को एक बार फिर दोहराते हुए भारत ने र्इज आॅफ डूइंग बिजनेस में 23 अंकों की लंबी छलांग लगार्इ है। इसके साथ ही भारत अब 23वें पायदान पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अगुवार्इ वाली सरकार के लिए इसे एक बड़ी सफलात माना जा रहा है। भारत के लिए इस रैंकिंग में 23 अंकों की छलांग इसलिए भी खास है कि क्योंकि सभी दक्षिण एशियार्इ देशों भारत की सबसे उंची रैंकिंग है। भारत ने इस बार भुटान को भी पीछे छोड़ दिया है।

India ranks at 77 in the World Bank's 'Ease of doing business' index. India has recorded a jump of 23 positions against its rank of 100 in 2017. pic.twitter.com/m8Eo5g9Pdp — ANI (@ANI) October 31, 2018

190 देशों में ये तीन देश हैं शीर्ष पर

बीते दो साल में भारत ने वर्ल्ड र्इज आॅफ डूइंग बिजनेस में कुल 53 अंकों की छलांग लगा चुका है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड, सिंगापुर आैर डेनमार्क ने क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे पायदान पर कब्जा किया है। इस रैकिंग में दुनिया के कुल 190 देशों के सूची जारी हुर्इ है। भारत के अलावा इस बार की रैंकिंग में अफगानिस्तान ने भी लंबी छलांग लगाया है।



विश्व बैंक ने मोदी सरकार के रिफॅार्म को सराहा

इसके साथ ही 10 मापदंडों में से 6 में सुधार करते हुए भारत, दुनिया के शीर्ष 10 सुधरने वाले देशों में शमिल हुआ है। भारत ने कारनामा लगातार दूसरी बार किया है। पिछले साल भारत ने 30 अंकों का छलांग लगाने के साथ टाॅप 100 देशों में शामिल हुआ था। विश्व बैंक ने कहा कि वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी), इंसाॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, श्रम कानूत जैसे रिफाॅर्म करने बाद भारत को यह सफलता हासिल हुर्इ है। विश्व बैंक ने आगे कहा, "भारत ने जीएसटी लागू करके देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पहले से बेहतर आैर आसान बनाया है।" इसके साथ ही बजट 2018 में छोटे बिजनेसेज में काॅर्पोरेट टैक्स कट करने के भारत के फैसले को भी विश्व बैंक ने सराहा है।

When we came to power the PM had said that we have to come within the top 50 ranks. Today, we are at Rank 77. DIPP has worked on how to up the ranking on each criterion. You have to crack the code & try and improve on the criterion in which we lack: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/fgAOHSaJMk — ANI (@ANI) October 31, 2018

The ease of doing business is to maximise the governance with minimum govt personnel and procedures and the investment environment is guided by this: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/WV8s6U1gcW — ANI (@ANI) October 31, 2018

It’s team work b/w Central,state&local govt. It's collaborative effort&combination of several interventions that has resulted in improvement into this ‘Ease of doing Business’ index: Union Minister Suresh Prabhu on India ranks at 77 in World Bank's 'Ease of doing business' index pic.twitter.com/ZMl2xQtVqP — ANI (@ANI) October 31, 2018

क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने

रैंकिंग जारी होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जब हमने सरकार बनार्इ थी जो प्रधानीमंत्री ने कहा था कि हमें इस रैंकिंग में टाॅप 50 में शामिल होना है। अाज में 77वें पायादान पर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इससे कम से कम सरकारी प्रक्रियाआें आैर पर्सनल्स की मदद से गवर्नेंस को बढ़ाना ही र्इज आॅफ डूर्इंग बिजनेस है। इसी देश में निवेश की दिशा तय होती है।जबकि यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने कहा कि यह केंद्र, राज्य आैर सभी लोकल सरकारों द्वारा समुचित प्रयासों का नतीजा है। सभी ने अपने-अपने स्तर पर कड़ी मेहनत की है।