2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत: मुख्य आर्थिक सलाहकार

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर GDP लगभग 8% की दर से बढ़ती रही, तो भारत के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना संभव है।

Updated: February 02, 2022 10:26:29 am

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी अगले वित्त वर्ष में 8-8.5% रहेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन का मानना है कि यदि देश की जीडीपी 8 फीसदी दर से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की बन जाएगी।

India may become USD 5 trillion economy by 2025-26: CEA