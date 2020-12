आरबीआई ने दिए इकोनॉमी के बेहतर होने के संकेत, बताया कब होगी पॉजिटिव

नई दिल्ली। आरबीआई ने साफ कर दिया है देश की इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। आरबीआई के अनुमानित आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आरबीआई की ओर से साफ कर दियाा है कि 2021 के लिए भले ही वास्तविक जीडीपी विकास शून्य से 7.5 फीसदी अनुमानित है, लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 0 से उपर उठ सकती है। इसके लिए आरबीआई की ओर से अनुमान लगाया गया है।

यह भी पढ़ेंः- आरबीआई एमपीसी की नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव, जानिए किनती होगी होम, ऑटो और पर्सनल लोन की दरें

We are projecting GDP growth for Q3 at +0.1% and +0.7% for Q4: rbi Governor Shaktikanta Das https://t.co/EDznDqagXq

कब होगी जीडीपी पॉजिटिव

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास की ओर से जारी किए गए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी तीसरी और चौथी तिमाही में पॉजिटिव नोट में आ सकती है। आरबीआई की ओर से कहा गया कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी जीरो से 0.1 फीसदी ज्यादा और चौथी तिमाही में 0 से 0.7 फीसदी ज्यादा हो सकती है। आरबीआई की ओर से यह अनुमान लगाया हैै। इसमें फेरबदल की भी गुंजाइश है।

यह भी पढ़ेंः- आरबीआई एमपीसी की घोषणाओं से पहले शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 44700 के पार

The real GDP growth for 2021 is projected at minus 7.5%. The recovery in rural demand is expected to strengthen further while urban demand is also gaining momentum: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/vJnaoWVeBp