मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कल से इंडो-पाक सीमा पर व्यापार बंद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के बीच भारत सरकार की ओर बड़ा फैसला लिया गया है। कल से यानी 19 अप्रैल से भारत-पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए होने वाले व्यापार को बंद कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार एलओसी पर अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। जिसकी वजह निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान ? के अराजक तत्वों के द्वारा सीमा पार से अवैध हथियार, नशीला सामान, फेक करेंसी भारत में भेजे जाते हैं। चुनावों के बीच भारत सरकार का यह फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है।

MHA: So it's decided to suspend LOC trade at Salamabad & Chakkan-da-Bagh in J&K. Meanwhile, stricter regulatory&enforcement mechanism is being worked out & will be put in place in consultation with various agencies. The issue of reopening of LoC trade will be revisited thereafter https://t.co/kl9KSI3Uno