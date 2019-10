टोल प्लाजा पर जाने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 1 दिसंबर से लागू होगा 'वन नेशन वन फास्टैग' नियम

नई दिल्ली। टोल प्लाजा पर लंबी-लंबी लाइनों से परेशान लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। इश नियम के बाद आपको टोल देने के लिए किसी भी टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं पड़ेगी। 1 दिसंबर से केंद्र सरकार 'वन नेशन वन फास्टैग' की योजना को लागू करने जा रही है।



1 दिसंबर से होगी लागू

इस स्कीम के लागू होने के बाद आपको अपना टोल कैश में नहीं चुकाना होगा और न ही आपको टोल पर रुक कर अपने नंबर आने का इंतजार करना होगा। सरकार के 'वन नेशन वन फास्टैग' योजना में सभी कुछ डिजिटल हो जाएगा। बता दें कि सरकार लंबे समय से लगातार कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने वन नेशन वन फास्टैग को लागू करने का ऐलान किया है।

Inaugurated the conference on One nation one Tag. With these FASTag now commuter will not face chaos at toll booths. We are determined to fulfil our Prime Minister's vision of transforming the transport sector in India. pic.twitter.com/P9V3kDG5BU