ठेले और रेहड़ी वालों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, जानें कब और कैसे करें आवेदन

-Coronavirus: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने गुरुवार को 20 लाख करोड़ के दूसरे फेज की जानकारी दी।

-Scheme for Street Vendors: उन्होंने रेहड़ी-ठेले और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत मुश्किल हालातों से गुजर रहे स्‍ट्रीट वेंडर ( Street Vendors ) सरकार से 10 हजार रुपये लोन ले सकेंगे।

-How to apply for the Rs 10,000: इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।