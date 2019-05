सट्टा बाजार में भाजपा की 'जीत', उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बदल सकता है गणित

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए पिछले रविवार को तारीखों का ऐलान हो चुका है। कई ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाल एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सट्टा बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सट्टा बाजार के सूत्रों के मुताबिक, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का फायदा भाजपा को मिल सकता है। पाकिस्तानी जमीन पर भारत द्वारा किए गए एयरस्ट्राइक के पहले बुकीज को उम्मीद थी कि भाजपा को 200-230 सीटें मिल सकती हैं। इसके लिए वो 1:1 (हर एक रुपए के दांव पर एक रुपए की जीत) का दांव खेल रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भाजपा 245-251 सीटें जीत सकती है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एनडीए 300 से अधिक सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बना सकती है।



क्या है कांग्रेस की जीत पर सट्टा बाजार का दांव

पुलवामा आतंकी हमले के पहले कांग्रेस के 200 से अधिक सीटें जीतने की बात करें तो सट्टा बाजार में इसके लिए 7:1 (हर एक रुपए के दांव पर 7 रुपए की जीत) का दांव चल रहा है। एयरस्ट्राइक के बाद यह दांव 10:1 हो गया है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले सट्टा बाजार का रुख नरम था, लेकिन अब इसमें तेजी दिखाई दे रही है। 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में होंगे। जबकि वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी। यह तारीख सट्टा बाजार के दांव के लिए भी एक्सपायरी दिन होगा।



भारत की आतंकी कार्रवाई से भाजपा पर भरोसा

भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयरस्ट्राइक के बाद लोगों को सरकार पर इस बात का भरोसा है कि वो आतंकी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे इस संबंध में और भी जानकारियां सामने आएंगी। फिलहाल, शुरुआती दौर में, राज्यवर और चुनाव क्षेत्रों के आधार पर भी आंकड़े आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि एक बार जब उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी और राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो पेश कर देंगी, तब इन दरों में और आक्रामक बदलाव देखने को मिलेंगे।

Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business news in hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।