Education News शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों पर पैनी नजर के साथ सम्पूर्ण कवरेज करना ही पत्रिका की ख़ूबसूरती है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास और तकनीक में आ रहे बदलावों पर ध्यान केंद्रित कर मार्गदर्शित करना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य राज्यों/केन्द्रींय शिक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देना। प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन की शुरुआत से लेकर परिणाम जारी होने के बाद सीट अलॉटमेंट तक की सभी जरुरी जानकारी पाठकों तक शेयर की जाती हैं।

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