NIT Warangal नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), वारंगल ने अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदक 7 मई 2018 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।



क्या है योग्यता Education Qualification For NIT Warangal आवेदकों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की संबंधित ब्रांच में न्यूनतन 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ मास्टर्स या एमएस डिग्री होनी चाहिए। साइंस के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ मास्टर्स डिग्री या एमटेक डिग्री होनी चाहिए। ह्यूमेनिटीज के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ मास्टर्स डिग्री जरूरी है। मैनेजमेंट के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ एमबीए की डिग्री होनी अनिवार्य है। गेट/नेट/यूजीसी/सीएसआईआर/इंस्पायर क्वालिफाई करना भी जरूरी है।

कैसे होगा चयन Selection Process For NIT Warangal PHD Program

पीएचडी प्रोग्राम में योग्य आवेदकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। हालांकि, अपने ही डिपार्टमेंट में पीएचडी करने के लिए परमानेंट फैकल्टी या स्टाफ मेंबर को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। सभी कैटेगिरी आवेदकों को इंटरव्यू देना ही होगा। पास होने वाले आवेदकों का चयन होगा।

जरूरी तारीखें Important Dates For Admission Program

आवेदक 7 मई 2018 तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड आवेदकों की घोषणा 4 जून 2018 को होगी। परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन 18 जून से 22 जून 2018 तक किया जाएगा। चयनित आवेदकों की घोषणा 27 जून 2018 को होगी। उन्हें 9 और 10 जुलाई 2018 को रिपोर्ट करना होगा।

कैसे करें अप्लाई How To Apply For NIT Warangal PHD Program

एनआईटी के पीएचडी में एडमिशन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट http://admissions.nitw.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। आवेदकों को आवेदन फॉर्म के साथ ही 1000 रुपए की आवेदन फीस भी जमा करानी होगी। हालांकि, एससी/ एसटी कैटेगिरी के आवेदकों को 500 रुपए की फीस देनी होगी।