AIBE - XVI Postponed : ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-16 स्थगित, आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ी

AIBE - XVI Postponed: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-16 को स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा रविवार 25 अप्रैल, 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि भी 22 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है। एआईबीई-16, पहले 21 मार्च को आयोजित होनी थी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एआईबीई 2021 को स्थगित किये जाने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रविवार, 21 फरवरी 2021 को नोटिस जारी किया गया। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान अब 26 मार्च 2021 तक कर सकते हैं, और अपने फाइनल सबमिशन 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं।

Click Here For Check Official Notice

AIBE-XVI Revised Schedule

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू - 26 दिसंबर, 2020 से

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 22 मार्च, 2021

आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान - 26 मार्च, 2021

फाइनल सबमिशन डेट - 31 मार्च, 2021

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि - 10 अप्रैल, 2021

परीक्षा की नई तिथि- 25 अप्रैल, 2021



विशेष रूप से, AIBE साल में दो बार आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है जिसे एक वकील को बार में भर्ती होने से पहले पास करने की आवश्यकता होती है और हर जगह कानून के अभ्यास के लिए आवश्यक है। बता दें कि काउंसिल ने हाल ही में घोषणा की थी कि एआईबीई अब ओपेन एग्जाम के तौर पर आयोजित नहीं किया जाएगा। नये नियमों के अंतर्गत परीक्षार्थियों को अब परीक्षा कक्ष के भीतर स्टडी मैटेरियल, नोट्स या किसी अन्य बुक को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, स्टूडेंट्स को ‘बेयर एक्ट्स’ को ले जाने की छूट होगी।



How To Register For AIBE - XVI

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-16 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, allindiabarexamination.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परक्षा पोर्टल पर दिये गये रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नये पेज पर अपने सम्बन्धित जानकारियों को भरकर सबमिट करके उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे।