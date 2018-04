AIIMS M.Sc. Admissions 2018 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), नई दिल्ली ने अपने एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए मंगवाए गए हैं। इस प्रोग्राम में योग्य आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 12 अप्रैल 2018 को शाम 5 बजे तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

09 जून 2018 को प्रोग्राम के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा।

क्या है योग्यता Education Qualification For AIIMS M.Sc. Admissions 2018

एम्स के एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि आवेदकों ने किसी मान्य यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स के साथ बीएससी(ऑनर्स) नर्सिंग/बीएससी नर्सिंग (पोस्ट-सर्टिफिकेट)/पोस्ट-बेसिक/बीएससी नर्सिंग (4 वर्ष) कोर्स किया हो। हालांकि, एससी/एसटी कैटेगिरी के आवेदकों के न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स होने जरूरी हैं। इसके साथ ही जरूरी है कि आवेदकों का किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, रडिस्टर्ड मिडवाइफ के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो। सभी आवेदक, आवेदन करने से पहले जरूरी योग्यताओं को अवश्य पढ़ लें।

कैसे होगा चयन Selection Process Of AIIMS M.Sc. Admissions 2018

एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए योग्य आवेदकों का चयन पूरी तरह से एंट्रेंस एग्जाम में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस एग्जाम का आयोजन दिल्ली/एनसीआर में होगा। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आयोजित होगा। यह एग्जाम 90 मिनट की अवधि का होगा। इसमें कुल 90 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। यह सवाल कुल 90 माक्र्स के होंगे। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। आगे बढऩे के लिए आवेदकों को इस परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत माक्र्स लाने होंगे।



जरूरी तारीखें

18 मई 2018 से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे।

9 जून 2018 को एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाया जाएगा।

18 जून 2018 को रिजल्ट आने की संभावना है।

कैसे करें अप्लाई How To Apply For AIIMS M.Sc. Admissions 2018

एम्स के एमएससी प्रोग्राम में दाखिले के इच्छुक व योग्य आवेदक संस्थान की वेबसाइट www.aiimsexams.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को 25 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवानी होगी। यह फीस नॉन-रिफंडेबल होगी। आवेदक यह रजिस्ट्रेशन फीस डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को अपनी फोटोग्राफ/सिग्नेचर/लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी।