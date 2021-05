CBSE Class 12 exams: अखिलेश यादव का बड़ा बयान - पहले लगे टीका, फिर हो 12वीं बोर्ड की परीक्षा

CBSE Class 12 exams: कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सख्त रुख का इजहार किया है। मंगलवार को कहा कि बोर्ड परीक्षा आयोजित होने से पहले सरकार छात्रों को कोरोना वायरस का टीका लगाने का काम सरकार सुनिश्चित करे। उन्होंने साफ कर दिया है कि टीकाकरण के बिना कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए।

सरकार को छात्रों की जान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विट में कहा है कि पहले टीका, फिर परीक्षा। टीकाकरण के बिना कोई परीक्षा नहीं। वहीं छात्रों के टीकाकरण की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को छात्रों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

अधिकांश राज्य परीक्षा कराने के फैसले से सहमत

इससे पहले रविवार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली, केरल और कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने परीक्षा से पहले छात्रों के टीकाकरण की मांग की थी। वहीं रविवार को बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा ( 12th Board Exam ) आयोजित करने के बारे में राज्यों के बीच व्यापक सहमति है और 1 जून को इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा का किया विरोध

बता दें कि रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद सरकार कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं और उसके बाद की प्रवेश परीक्षाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, जो अप्रैल में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दी गई थी। जबकि दिल्ली सहित कुछ राज्यों की सरकारों ने मांग की कि यदि परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं तो सबसे पहले छात्रों का टीकाकरण किया जाए।

