सरकार का बड़ा फैसला! सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

University exams 2021 Postponed in Rajasthan: राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों के वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री, भंवर सिंह भाटी ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को अपनी परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया है।

हमारे देश व राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण संक्रमण में तेजी से फैलाव को मध्यनजर रखते हुए राज्य के सभी राजकीय एवं स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

सजग रहें, सतर्क रहें।

राजस्थान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री, भंवर सिंह भाटी के आधिकारिक ट्वीट के अनुसार, हमारे देश व राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण संक्रमण में तेजी से फैलाव को मध्यनजर रखते हुए राज्य के सभी राजकीय एवं स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से COVID-19 से बचने उपायों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने की भी अपील की है। बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू की घोषणा की है, जो 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 18 अप्रैल शाम 5 बजे तक रखा जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक लगाए गए सप्ताहांत के कर्फ्यू के संबंध 17 अप्रैल तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने पहले राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण बिना किसी परीक्षा के कक्षा 1 से 7 के विद्यार्थियों को प्रमोट किया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 14 अप्रैल को दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया है।

