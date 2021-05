AP SSC Exams 2021 postponed: आंध्र सरकार ने 10वीं की परीक्षाएं स्थगित करने की सूचना हाईकोर्ट को दी

AP SSC Exams 2021 postponed: आंध्र प्रदेश सरकार ने एपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( AP Board of Secondary Education ) की परीक्षाओं को लेकर अपना रुख बदल लिया है। आंध्र सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वह जून के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली कक्षा 10 की परीक्षाओं को स्थगित कर रही है। इससे पहले सरकार के सख्त रवैये को देखते हुए छात्रों के माता-पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना के कहर को देखते हुए दसवीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के लिए कक्षा 10 की परीक्षाएं कराएगी। उच्च न्यायालय में जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो सरकार ने अपना रुख बदल लिया और कहा कि वह परीक्षा स्थगित कर रही है। सरकार ने अदालत को बताया है कि हम जुलाई में फिर स्थिति की समीक्षा करेंगे और फैसला लेंगे।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की है। इससे पहले शिक्षा मंत्री आदिमुलापु सुरेश ने कहा था कि परीक्षा केंद्रों की पहचान की जा रही है और एसएससी बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए प्रश्न पत्रों को प्रिंट करने और जांचकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एपी सरकार ने इस साल एपी एसएससी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को कम कर दिया था। 2 अप्रैल तक कक्षाओं की अवधि भी कम कर दी थी। आमतौर पर एपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( AP Board of Secondary Education ) की परीक्षाएं हर साल 11 पेपर के साथ आयोजित की जाती थीं लेकिन इस साल आंध्र प्रदेश बोर्ड ने इसे घटाकर केवल 7 पेपर करने का फैसला किया है। फिलहाल कक्षा 12वीं की स्थगित है।

