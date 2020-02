इंजीनियरिंग, साइंस और ह्युमैनिटीज व सोशल साइंस में फैलोशिप के लिए करें अप्लाई

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), मद्रास ने हाल ही समर फैलोशिप प्रोग्राम- 2020 में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें इंजीनियरिंग, साइंस और ह्युमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समर फैलोशिप के साथ कार्यक्रम दो माह के लिए संचालित किया जाएगा।

योग्यता : BE/ B.Tech./ B.Sc. (इंजीनियरिंग) के तीसरे वर्ष, इंटीग्रेटेड ME/ M.Tech. प्रोग्राम के तीसरे या चौथे वर्ष में और ME/ M.Tech./ M.Sc./ MA और MBA के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।

स्टाइपेंड : अधिकतम दो माह तक के लिए अभ्यर्थी को प्रति माह छह हजार रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि : 29 फरवरी, 2020

अधिक जानकारी के लिए देखें : https://sfp.iitm.ac.in/