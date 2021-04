ARWU Ranking 2020: देश के विश्वविद्यालयों में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को मिला प्रथम स्थान, देखें रैंकिंग लिस्ट

ARWU Ranking 2020: एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज’ 2020 जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में कलकत्ता विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने हाल ही में मिली रैंकिंग के बारे में जानकारी दी है।

ARWU Ranking 2020

एआरडब्ल्यूयू द्वारा जारी 2020 की रैंकिंग में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले पायदान पर है। जबकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को द्वितीय और कैब्रिज यूनिवर्सिटी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में ऑक्सफोर्ट यूनिवर्सिटी 9वें स्थान पर है।

Pleased to share that Calcutta University has been adjudged 1st among all Indian universities for merit & performance, as per the renowned Shanghai Ranking or Academic Ranking of World Universities 2020. CU has also ranked 3rd among all higher education institutes in India.(1/2)