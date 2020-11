Assam TET 2020: शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

Assam TET 2020: असम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेट 2020 के लिए अधिसूचना 18 नवंबर को जारी कर दी है और आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार असम टेट 2020 परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, cetcell.net/TET_Special_2020 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है।

Click Here For Apply Online

Assam TET 2020 Eligibility

असम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) पदों के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए आयोजित किये जाने वाले टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा बुधवार, 18 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, हायर सेकेंड्री स्तर के लिए टीईटी परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2021 को किया जाएगा।

How To Apply For Assam TET 2020

शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट https://cetcell.net/TET_Special_2020/?r पर करें। इसके लिए होम पेज पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में आवेदन पत्र ओपन होगा, जिसमें मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर देवें। आवेदन भरे जाने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और रसीद का प्रिंट जरूर लेवें। शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिशन करें और प्रिंट आउट जरूर लेवें।