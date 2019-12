business tips: 'गिफ्ट बजट' चैलेंज को करें इन खास स्टेप्स से दूर

गिफ्ट gift देने का कल्चर Culture अब इंडियन बिजनेस वर्ल्ड Indian Business World में भी काफी कॉमन Common हो रहा है। स्टार्टअप Startup से लेकर बिग कॉरपोरेट हाउस Big Corporate House तक में फेस्टिवल या होलीडे गिफ्ट Festival or holiday gift को लेकर अलग से प्लानिंग की जाती है। इन दिनों भी क्रिसमस व न्यू ईयर Christmas and new year को लेकर एम्प्लॉई व क्लाइंट Employee & Client को कैसे और कितने बजट के गिफ्ट दिए जाएं इसको लेकर कंपनियों में प्लानिंग की जा रही हैं।