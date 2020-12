AYUSH NEET 2020: सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

AYUSH NEET 2020: आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (AACCC) ने आयुष NEET 2020 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 26 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आयुष पाठ्यक्रमों के लिए NEET काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण फीस जमा करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर है। जिन लोगों ने आयुष नीट काउंसलिंग राउंड 1 के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, काउंसलिंग के राउंड 2 के दौरान सभी उम्मीदवारों को नए विकल्प भरने होंगे।



AYUSH NEET 2020 Eligibility

- जिन उम्मीदवारों ने राउंड 1 में आवेदन नहीं किया है और उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, वे आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार जो अपने दस्तावेजों को वेरिफाइड नहीं कर सके थे, वे फिर से आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट नहीं की गई या जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है वे फिर से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जो राउंड 1 में अलॉट की गई सीट अपग्रेड करना चाहते हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं।



How To Register For AYUSH NEET Counselling Round 2

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाएं।

- इसके बाद ‘new registration' पर क्लिक करें।

- इसके बाद पूछी गई जरूरी जानकारी भरें।

- अब नीट रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।

- इसके बाद नीट काउंसलिंग की फीस का भुगतान करें।

- कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के विकल्प भरें।