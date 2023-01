बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन (BOSSE) स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (COBSE) में एक नए सदस्य के रूप हुआ शामिल

बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन (BOSSE) छात्रों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर खोलती है। सिक्किम स्थित ओपन स्कूलिंग बोर्ड माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, कौशल और व्यावसायिक अध्ययन में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। सिक्किम स्थित बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है क्योंकि काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) ने 5 जनवरी, 2023 को संगठन को सदस्यता प्रदान की है।

BOSSE joins Council of Boards of School Education COBSE as new member