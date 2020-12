CBSE Board Exam 2021 Date Sheet: बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट 31 दिसंबर को होगी जारी

CBSE Board Exams 2021 Date Sheet: कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम समय पर होंगे या पिछले साल की तरह ही इस बार भी परीक्षाएं प्रभावित होंगी? लाखों स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आ रहे होंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 31 दिसंबर को इसका जवाब मिल जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर बताया कि वह 31 दिसंबर को बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

📢Major announcements for students & parents!



I will announce the date when the exams will commence for students appearing for #CBSE board exams in 2021.



Stay tuned. pic.twitter.com/Lvp9Lf0qsT