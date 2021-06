CBSE Board Exam 2021: शिक्षा मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम मोदी, छात्रों और अभिभावकों से पूछा मार्किंग का तरीका

CBSE Board Exam 2021 : सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक शिक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में शामिल होकर सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। 12वीं कक्षा के छात्र और पैरेंट्स के बीच सीबीएसई ने ये बैठक बुलाई थी। ताकि 12वीं के परीक्षा परिणाम के फॉर्मूले को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने छात्रों और उनके पैरेंट्स से परीक्षा के स्थगन और उसके असर पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने को कोई कार्यक्रम नहीं था।

अहम सवाल : किस आधार पर हो मार्किंग?

पीएम मोदी काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे। उन्होंने कुछ छात्रों से बात भी की। बता दें कि सीबीएसई ( CBSE ) की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट असेसमेंट के तरीके को लेकर है। हर जगह यही चर्चा है कि एग्जाम नहीं हुए हैं तो पास किस आधार पर किया जाएगा? वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की। उन्होंने छात्रो और उनके अभिभावकों से पूछा कि आप ही बताओ मार्किंग का तरीका क्या होना चाहिए।

01 जून को हुई थी 12वीं की परीक्षा रद्द

दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल किए जाने की मांग की जा रही थी। 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया गया। इससे पहले 10वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द किए जा चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा? इस बारे में सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि मार्किंग क्राइटेरिया तय करने के लिए दो हफ्ते का समय लगेगा। मीटिंग में भी पीएम मोदी ने सीबीएसई के अधिकारियों से कहा था कि छात्रों का रिजल्ट वेल डिफाइंड मानदंडों के आधार पर तैयार किया जाए।

