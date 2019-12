CBSE CTET 2019 answer key जारी, ऐसे करें चेक

CBSE CTET December Answer Key 2019 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (सीबीएसई) (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता टेस्ट (Central Teacher Eligibility Test) (CTET) दिसंबर 2019 परीक्षा (December 2019 exam) की आंसर की (answer key) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार सीटीईटी 2019 (CTET 2019) में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की (CTET answer key) देख सकते हैं। सीबीएसई सीटीईटी 2019 (CBSE CTET 2019) 8 दिसंबर, 2019 को देश्भर में 110 शहरों में आायोजित की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, 28 लाख बच्चे सीटीईटी दिसंबर, 2019 परीक्षा (CBSE CTET 2019) में शामिल हुए थे। सीटीईटी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है।

CTET answer key : ऐसे दें चुनौती

जिन उम्मीदवारों को इस बात की उम्मीद है कि सीबीएसई सीटीईटी रिजल्ट 2019 (CBSE CTET result 2019) में उनका नाम आ जाएगा, वे इस लिंक का इस्तेमाल कर सीटीईटी आंसर की दिसंबर, 2019 को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें दी गई जगह पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि टाइप करनी होगी।

cbse CTET 2019 : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर "CBSE CTET 2019 answer key' (when it will be available) लिंक पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा

-लिंक पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगी CTET official answer key 2019

-डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

--CTET answer key Dec 2019 को लेकर कोई आपत्ति है, तो तय फॉर्मेट में उसे उठा सकते हैं।

नोट : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन केंद्रीय विद्यालय, नवोदया विद्यालय समिति, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल और अन्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद भरने के लिए आयोजित की जाती है।