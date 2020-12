CBSE Board Exam 2021: ऑनलाइन संभव नहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, एग्जाम फरवरी 2021 के बाद संभव

CBSE Board Exam 2021: शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के संग संवाद करते हुए सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर भी जवाब दिए। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई सीबीएसई स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसलिए ऑनलाइन परीक्षाएं संभव नहीं हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम फरवरी 2021 तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे।

शेड्यूल के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं पर शिक्षकों के संग चर्चा शुरू की गई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने टीचर्स से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने को मिलेगी तब, तो वे अधिक कुशल हो जाएंगे। वेबिनार में शिक्षा मंत्री ने कहा,‘स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए योग का अभ्यास बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे शिक्षकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के उत्थान में मदद करते है।

वहीं इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने एक ट्वीट के जरिए दी थी। इस ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने लिखा था,

'आचार्य देवो भव:' My dear #Teachers, I will be going live on Dec 22 at 4 pm to talk to you about the upcoming board #exams. Do tune in & share your concerns with me. #EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/3aSO9bmSBD