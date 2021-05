CBSE Dost for Life Mobile App: सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ‘दोस्त फॉर लाइफ’ मोबाइल ऐप लॉन्च

CBSE Dost for Life Mobile App: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम ‘CBSE Dost for Life’ मोबाइल एप्लीकेशन है।

CBSE Dost for Life Mobile App: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस काउंसलिंग ऐप का नाम ‘CBSE Dost for Life’ मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का ख्याल रखा जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए विद्यार्थियों को 12वीं के बाद करियर को लेकर गाइड भी किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड 10 मई 2021 से इस एप्लीकेशन के जरिए इस सत्र के लिए काउंसलिंग प्रोगाम शुरू करेगा।

नया ऐप दुनिया भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों को एक साथ तैयारी करवाएगा। बोर्ड प्रशिक्षित काउंसलर / प्रिंसिपल द्वारा सप्ताह में तीन बार सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को मुफ्त में लाइव काउंसलिंग सत्र आयोजित करेगा। CBSE संबद्ध स्कूलों के छात्र और अभिभावक दो-समय के स्लॉट सुबह 9.30 से 1.30 बजे या दोपहर 1.30 बजे से 5.30 बजे में से कोई भी चुन सकते हैं। विद्यार्थी और अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार चैटबॉक्स से जुड़ सकते हैं।

CBSE Dost for Life ’ऐप Google Play स्टोर पर उपलब्ध है और इसे शुरू में किसी भी एंड्रॉइड फोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड नियत समय में अन्य फोन उपयोगकर्ताओं के लिए इस सुविधा का विस्तार भी समय से करेगा। विद्यार्थियों को एक्सपर्ट एडवाइस भी दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को 12वीं के बाद कोर्स के चयन से संबंधित सलाह भी दी जाएगी। इस काउंसलिंग ऐप के जरिए कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल और ऑडियो-वीडियो मैसेज भी दिए जा रहे हैं।

