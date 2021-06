CBSE Result 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री  ने किया छात्रों से संवाद, सभी से की इस बात की अपील

CBSE Result 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) ने दसवीं और बारहवीं की रद्द परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। परिणाम घोषित करने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शुक्रवार शाम चार बजे छात्रों से संवाद किया। शिक्षा मंत्री ने 03 मिनट 42 सेकंड का संवाद किया, जिसमें उन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के समर्थन की खुशी जाहिर की और सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया पर भरोसा रखने की सभी से अपील की।

Read More: IGNOU: इग्नू ने एस्ट्रोलॉजी में मास्टर कोर्स किया लॉन्च, इन्हें माना जाएगा आवेदन के योग्य

प्राइवेट छात्रों से भेदभाव क्यों?

इस बीच सोशल मीडिया पर छात्र नीट, जेईई मेंस और प्राइवेट एग्जाम अपडेट को लेकर सवाल पूछते रहे लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे नाराज प्राइवेट स्कूलों के छात्रों ने ट्विटर पर #saveCBSEprivatestudents कैंपेन चलाया। छात्र उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री उन्हें राहत देंगे लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक ट्विटर यूजर ने परेशान होकर पूछा कि- प्राइवेट छात्रों के साथ भेदभाव क्यों?

पीएम मोदी का जताया आभार

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। पीएम मोदी ने छात्रों के स्वास्थ्य असैा सुरक्षा की चिंता करते हुए सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। हम सभी पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। सीबीएसई ने मूल्यांक क्राइटेरिया तैयार किया है उसके अनुसार ही परिणाम घोषित होगा। कक्षा 10, 12 के छात्रों का मूल्यांकन एक ऑब्जेक्टिव योजना के आधार पर किया जाएगा और इससे छात्रों को लाभ होगा। जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

Read More: BSE Odisha 10th Result 2021 Declared: 10वीं का रिजल्ट जारी, 97.87% छात्र हुए पास, यहां से करें चेक

Web Title: CBSE Result 2021 Union Education Minister Interacts With Students, Appeals To Everyone