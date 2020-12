CBSE: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें पूरी डिटेल्स

CBSE Single Girl Child Scholarship 2020: सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए, वे अब स्कॉलरशिप के लिए 21 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन रिन्यूवल की लास्ट डेट 21 दिसंबर निर्धारित की गई है। पहले इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर थी जिसे अब ग्यारह दिन आगे बढ़ा दिया गया है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हैं, इसके लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना। इस स्कॉलरशिप का लाभ केवल वही कैंडिडेट उठा सकते हैं जिन्होंने सीबीएसई से ही क्लास दसवीं पास की है। साथ ही इस स्कॉलरशिप के लिए केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड ही अप्लाई कर सकती हैं।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2020 Eligibility

सीबीएसई से दसवीं पास होनी चाहिए। और अपने मां-बाप की इकलौती संतान होने के अलावा इस स्कॉलरशिप के लिए शर्त यह है कि कैंडिडेट ने क्लास दसवीं की परीक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों से पास की हो. इसके अलावा अगली शर्त है कि वह क्लास ग्यारहवीं और बारहवीं भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल से कर रही हो और उस स्कूल की एकेडमिक ईयर के दौरान मंथली ट्यूशन फीस 1500 रुपए से ज्यादा न हो. यह भी ध्यान रहे कि यह स्कॉलरशिप केवल भारतीय नागरिकों के लिए है. बाकी किसी भी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

How To Apply For CBSE Single Girl Child Scholarship 2020

अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं।

यहां होमपेज पर दिए गए स्कॉलरशिप स्कीम के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा जहां CBSE Scholarship Scheme For Single Girl Child 2020 के लिंक पर जाएं।

इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लें और बताए गए निर्देशों के अनुसार उसे भरकर सबमिट कर दें।

भविष्य के लिए एप्लीकेशन की एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख लें।