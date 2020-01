छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संविधान पर होगी चर्चा

छत्तीसगढ़ के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान (Constitution) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माह के प्रथम सप्ताह में संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution) पर चर्चा होगी, वहीं दूसरे सप्ताह में संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), तीसरे सप्ताह में मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) और चौथे सप्ताह में राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) पर चर्चा आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संविधान दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को संविधान की जानकारी देने के लिए प्रत्येक सोमवार को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चों को इसकी समुचित जानकारी हो सके। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को संविधान की उद्देशिका के वाचन के निर्देश दिए थे।