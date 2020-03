कोरोनवायरस: स्कूलों में अब असेंबली की स्थगित, यहां जानें पूरी खबर

coronavirus Suspend morning assembly: दिल्ली सरकार ने कोरोनॉयरस के लिए एहतियात के तौर पर राजधानी में स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे सुबह की असेंबली की स्थगित करें। यह बात अधिकारियों स्कूलों को निर्देशित की। (The Delhi government has directed schools in the national capital to suspend morning assembly as a precautionary measure for coronavirus, officials said on Friday.) शिक्षा निदेशालय (DoE) ने स्कूलों को अगले आदेश तक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को वापस लेने की सलाह दी है।

सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को लिखे एक पत्र में कहा है, "अगले आदेश तक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को भी रोकें।"

राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल जाना आवश्यक है।



भारत अब तक 31 कोरोनोवायरस मामलों की रिपोर्ट कर चुका है जिनमें से तीन दिल्ली के हैं।