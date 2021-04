Covid-19 effect:  कोरोना के चलते शिलांग में 3 मई तक बंद रहेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय

Covid-19 effect: देशभर कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेजों व विश्वविद्यालयों को बंद करने का सिलसिला जारी है। आज इस सूची में मेघालय ( Meghalaya ) का नाम भी जुड़ गया है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते शिलांग में 3 मई तक सभी कॉलेज व विश्वविद्यालय ( College and University ) बंद रहेंगे। मेघालय सरकार ने प्रदेश की राजधानी शिलांग में 3 मई तक सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद रखने का फैसला लिया है।

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं तय वक्त से होंगी

मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टन टायन्सॉन्ग ने कहा है कि राजधानी शिलांग में गैर आवश्यक सेवा वस्तु की दुकानें भी 26 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में कोरोना की स्थिति को लेकर हुई एक समीक्षा बैठक में लिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस दौरान केवल वे कॉलेज ( College ) खुले रहेंगे जो राज्य बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं। इससे पहले सरकार ने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं तय वक्त पर आयोजित की जाएंगी। सरकारी कार्यालय में 33 फीसदी स्टाफ के साथ कामकाजा का निस्तारण होगा।

कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी

आपको बता दें कि कोरोना वायरस ( COVID-19 ) संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा भी टाल दी गई हैं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। शिलांग में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। वर्तमान में शिलॉंग में कोरोना वायरस के 746 सक्रिय मामले हैं।

