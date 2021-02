Nursery School Admission 2021: नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Nursery School Admission 2021: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों और प्रबंधन अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही कोविड-19 के टीके लगने के बाद फिर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

नर्सरी प्रवेश, जिसके लिए दिशानिर्देश आमतौर पर नवंबर तक जारी किए जाते हैं और दिसंबर-अंत में प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण देरी हुई है। इससे पहले, सरकार एक साल के लिए प्रवेश को निलंबित करने और स्कूलों को एक ही समय में नर्सरी और प्ले स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति देने पर विचार कर रही थी।

केजरीवाल ने कहा, "बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में वापस जाना चाहते हैं लेकिन माता-पिता और शिक्षक चिंतित हैं। कोविड-19 के टीके यहां आ चुके हैं, हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही स्कूल खोल पाएंगे।"

दिल्ली में COVID-19 महामारी के कारण मार्च 2020 में स्कूल बंद कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर 18 जनवरी से कक्षा 10 और 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया। हालांकि, बाकी कक्षाओं के लिए, दिल्ली के स्कूल वर्चुअल मोड के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं।



केजरीवाल ने कहा, "हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्रमुख महत्व दिया है। शिक्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मार्च 2020 में, हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक राशि आवंटित की थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने शहर में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयासों के लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया।"

