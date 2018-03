Dramatic ART Courses एनएसडी, नई दिल्ली के डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक आट्र्स में एडमिशन पाने के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करनी होगी।

Career By Dramatic ART Courses

देश के प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी), नई दिल्ली ने योग्य आवेदकों से अपने डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक आट्र्स के लिए आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। एनएसडी का यह डिप्लोमा कोर्स तीन साल की अवधि का फुल टाइम - रेजिडेंशियल कोर्स है। यह कोर्स 16 जुलाई 2018 से शुरू करवाया जाएगा। सभी आवेदकों को भरे हुए आवेदन फॉर्म 16 अप्रैल 2018 को या उससे पहले भरकर जमा करवाने होंगे। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदकों को एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी होगी और उसके बाद एक फाइनल एग्जामिनेशन वर्कशॉप करनी होगी। इसके बाद चुने गए आवेदकों को फिजिकल फिटनेस के लिए मेडिकल टेस्ट भी देना होगा। बता दें कि सभी चयनित स्टूडेंट्स को उनके शैक्षणिक और संबंधित खर्चों के लिए 8000 रुपए प्रति महीने की मासिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

Education Qualification For Dramatic ART Courses

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला पाने के लिए जरूरी है कि आवेदकों ने भारत या विदेश की किसी मान्य यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी हो। इसके साथ ही उन्होंने कम से कम 6 थिएटर प्रोडक्शंस में हिस्सा ले रखा हो। आवेदकों को हिंदी और इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आवेदकों के पास थिएटर एक्सपट्र्स से 3 रिकमेंडेशंस और थिएटर अनुभव का डॉक्यूमेंटरी प्रूफ हो, तो उनके लिए बेहतर होगा। आवेदकों के लिए आयु सीमा भी तय की गई है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2018 को आवेदकों की उम्र 18 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी व एसटी आवेदकों को इसमें 5 साल की छूट दी गई है।

How To Apply For Dramatic ART Courses

ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरे जा सकते हैं।

एनएसडी में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदक वेबसाइट http://onlineadmission.nsd.gov.in/admission/2018/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। साथ ही 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन भरनी होगी। आवेदक वेबसाइट www.nsd.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदकों को डीडी के जरिए 150 रुपए की आवेदन फीस जमा करानी होगी। आवेदक एनएसडी की बुक शॉप से सभी वर्किंग दिनों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक फॉर्म खरीद सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को 150 रुपए की कैश पेमेंट करनी होगी। आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस पते पर भेजना होगा -

Dean Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi – 110001

प्रीलिमिनरी टेस्ट या ऑडिशन जयपुर में 1 और 2 मई 2018 को, चंडीगढ़ में 4 और 5 मई 2018 को, लखनऊ में 7, 8 और 9 मई 2018 को, पटना में 11 और 12 मई 2018 को, भुवनेश्वर में 14 मई 2018 को, कोलकाता में 16, 17 और 18 मई 2018 को, गुवाहाटी में 20 मई 2018 को, चेन्नई में 22 मई 2018 को, बेंगलुरु में 24 मई 2018 को, मुंबई में 26 से 29 मई 2018 तक, भोपाल में 31 मई, 1 और 2 जून 2018 को और दिल्ली में 4 से 8 जून 2018 तक आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद नई दिल्ली कैंपस में वर्कशॉप का आयोजन 26 से 30 जून 2018 तक होगा। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जुलाई 2018 से करवाई जाएगी।

16 अप्रैल 2018 तक डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक आट्र्स में एडमिशन के लिए आवेदक भरे हुए आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

Selection Process For Dramatic ART Courses

एनएसडी के ड्रामेटिक आट्र्स कोर्स की चयन प्रक्रिया दो फेज में होगी। पहले फेज में आवेदकों को एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना होगा। यह परीक्षा देशभर में 12 शहरों में आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में चुने जाने के बाद आवेदकों को एक फाइनल एग्जामिनेशन वर्कशॉप करनी होगी। प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए स्टडी मटीरियल और गाइडलाइन्स प्रॉस्पेक्टस के साथ हार्ड कॉपी में और वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस परीक्षा में क्वॉलिफाई करने वाले आवेदकों को नई दिल्ली के स्कूल कैंपस में 5 दिनों की वर्कशॉप अटेंड करनी होगी। इसके लिए आवेदकों को डीए, दिल्ली आने-जाने का बस या 3 टायर स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया दिया जाएगा जिसके लिए आवेदकों को टिकट या कैश रिसीप्ट जमा करानी होगी। स्कूल की ओर से बनाई गई एक एक्सपर्ट कमिटी आवेदकों के एप्टीट्यूड और टैलेंट के आधार पर उनका चयन करेगी और कमिटी का निर्णय ही आखिरी होगा। चुने गए स्टूडेंट्स को एनएसडी दिल्ली में फिजिकल फिटनेस के लिए मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही अंतिम चयन होगा।