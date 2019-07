दिल्ली यूनिवर्सिटी मंगलवार को जारी करेगी तीसरी कट ऑफ लिस्ट

du Admission 2019 : दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) मेरिट आधारित स्नातक कोर्सेस (undergraduate courses) में एडमिशन के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट (third cut off list) मंगलवार को जारी करेगी। दूसरी कट ऑफ लिस्ट के आधार पर एडमिशन होने के बाद जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला, वे तीसरी कट ऑफ लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस लिस्ट में कट ऑफ मार्कस (Cut off marks) में कटौती देखी जा सकती है। पहली लिस्ट में कट ऑफ काफी ऊंची गई थी, जबकि दूसरी लिस्ट में भी नाम मात्र की कटौती देखी गई थी।

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्नातक कोर्सेस में अब तक 36 हजार 850 सीटों को भरा गया है। यूनिवर्सिटी में स्नातक कोर्सेस की कुल 62 हजार सीटें हैं। स्टूडेंट्स तीसरी लिस्ट में कट ऑफ प्रतिशत में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पूर्व की कट ऑफ सूचियों को देखें तो मांगी गई प्रतिशत में ज्याद कटौती की उम्मीद नहीं है। Arts और Humanities courses स्टूडेंट्स के बीच पसंदीदा बने हुए हैं। हिंदू कॉलेज की प्रिसिंपल अंजू श्रीवास्तव के अनुसार, इस साल सबसे ज्यादा एडमिशन B.Com (Honours), BA (Honours) Economics और Physical Science कोर्सेस में हुए हैं।

BA English (H), BA Journalism (H), BA Hindi और BA Sanskrit (H) के लिए कई कॉलेज तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर सकते हैं। हालांकि, कई कॉलेजों में बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की गई थी। माना जा रहा है कि साइंस के लिए तीसरी कट ऑफ लिस्ट में मांगी गई परसंटेज ज्यादा रह सकती है।