DU Admission 2021: दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए कैसे करें अप्लाई

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने आज अपने स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया (DU Admission 2021) शुरू कर दिया है। बता दें कि पहले समय दोपहर 3 बजे का तय किया गया था लेकिन आधिकारिक वेबसाइट ने रात 8 बजे से ही काम करना शुरू कर दिया था।

इस वेबसाइट पर करें पंजीकरण

आवेदन अथवा पंजीकरण फॉर्म du.ac.in, uod.admissions.ac.in पर उपलब्ध है। पिछले वर्ष की भांति, इस वर्ष भी विश्वविद्यालय ने एकल फॉर्म आवेदन पेश किया है, जिसका अर्थ है कि छात्रों को अलग-अलग कॉलेजों या विभागों के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा और केवल एक पंजीकरण फॉर्म उन्हें योग्यता के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों, कॉलेजों के लिए योग्य बना देगा।

