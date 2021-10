DU Second Cut-Off: आज जारी होगी दूसरी कट-ऑफ लिस्ट, जानिए कब शुरू होंगे एडमिशन

दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट-ऑफ लिस्ट 2021 (DU Cut off list 2021) जारी करने के बाद आज, 09 अक्टूबर, 2021 को दूसरी कट-ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। यूनिवर्सिटी तीनों स्ट्रीम विज्ञान, वाणिज्य और आर्ट्स के लिए अपनी कट ऑफ सूची जारी करेगा।

DU Second Cut off List 2021 : दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट-ऑफ लिस्ट 2021 (DU Cut off list 2021) जारी करने के बाद आज, 09 अक्टूबर, 2021 को दूसरी कट-ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। यूनिवर्सिटी तीनों स्ट्रीम विज्ञान, वाणिज्य और आर्ट्स के लिए अपनी कट ऑफ सूची जारी करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in और admission.uod.ac.in पर जारी करेगा।

इन कोर्स में नहीं मिलेगा एडमिशन:—

हिंदू कॉलेज दूसरी लिस्ट में अधिकांश साइंस कार्यक्रमों सहित पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, हिंदी और कुछ अन्य कार्यक्रमों में एडमिशन नहीं देगा। प्रो श्रीवास्तव के अनुसार, कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस (ऑनर्स), इतिहास (ऑनर्स), हिंदी (ऑनर्स), बीए प्रोग्राम, फिलॉसफी (ऑनर्स), आदि और लगभग सभी साइंस कोर्स में एडमिशन बंद हो जाएंगे। श्रीवास्तव के मुताबिक उनके पास बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र और बीकॉम (ऑनर्स) में केवल सीटें बची होंगी।

11 अक्टूबर से शुरू होंगे एडमिशन:—

दूसरी सूची के तहत एडमिशन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर, 2021 से शुरू होकर 13 अक्टूबर, 2021 रात 11.59 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में जो भी छात्र-छात्राएं सेकेंड कटऑफ के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, वे 13 अक्टूबर 2021 की रात 11.59 बजे तक दाखिला ले सकते हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज भी अपनी संबंधित दूसरी कट ऑफ लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी करेंगे।



Read More: भारतीय नौसेना में एसएससी अधिकारी आरवीसी भर्ती, जानिए शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा

15 अक्टूबर तक जमा होगी आवेदन शुल्क

कॉलेज डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत दाखिले की मंजूरी 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन शुल्क के भुगतान की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2021 है। कॉलेज डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत दाखिले की मंजूरी 14 अक्टूबर तक पूरी कर लेंगे और उम्मीदवारों द्वारा आवेदन शुल्क के भुगतान की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2021 है।



Read More:- NEET SS Exam 2021 : NEET SS परीक्षा का शेड्यूल जारी, 1 नवंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन





पहली कट-ऑफ के 36,000 छात्रों ने किया शुल्क का भुगतान

डीयू ने पहली कट ऑफ 1 अक्टूबर, 2021 को जारी की गई थी। इसके तहत, प्रवेश प्रक्रिया 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 6 अक्टूबर, 2021 को समाप्त हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 36,000 छात्रों ने पहली कट-ऑफ के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान किया है।



Read More: भारतीय नौसेना में एसएससी अधिकारी आरवीसी भर्ती, जानिए शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा