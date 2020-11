DU Admission 2020: स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पेशल कटऑफ लिस्ट जारी, यहां से करें चेक

DU Special Cut Off for UG Admission 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पेशल कटऑफ लिस्ट जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी से संबंद्ध कॉलेजों में जिन स्टूडेंट्स...

DU Special Cut Off for UG Admission 2020: दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पेशल कटऑफ लिस्ट जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी से संबंद्ध कॉलेजों में जिन स्टूडेंट्स का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें निर्धारित कटऑफ के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। पहले से कॉलेज में दाखिला ले चुके उम्मीदवार अपना प्रवेश वापस लेकर स्पेशल कटऑफ के तहत दाखिले के लिए आवेदन के पात्र नहीं है। रिक्त सीटों का विवरण और कटऑफ के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, du.ac.in पर जाएं।

Click Here For Download Special CutOff

दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कटऑफ लिस्ट के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरी कटऑफ के तहत काफी संख्या में छात्रों ने प्रवेश वापस लिया था, जिससे चौथी कटऑफ के तहत दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर थे। बता दें कि दूसरी कटऑफ में कई कॉलेजों में सीटें भर गई थीं, जबकि तीसरी कटऑफ के तहत वहां सीटें खाली थीं। पांचवीं कटऑफ के माध्यम से 9 नवंबर से 13 नवंबर तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की गई। पांचवे कटऑफ के बाद अब यूनिवर्सिटी द्वारा अंतिम दौर का स्पेशल कटऑफ जारी किया गया है।

How To Check DU Special Cut Off for UG Admission 2020

स्पेशल कटऑफ चेक करने के लिए, उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, du.ac.in पर लॉगइन करें। होमपेज पर Admissions 2020 लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहां यूजी एडमिशन के इन्फॉर्मेशन सेक्शन में यूजी एडमिशन के लिए स्पेशल कटऑफ का नोटिस और रिक्त सीटों का लिंक दिखाई देगा। उम्मीदवार, रिक्त सीटों के लिंक पर क्लिक करें। अब कॉलेज के अनुसार रिक्त सीटों का विवरण और कटऑफ लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। उम्मीदवार, केटेगरी के अनुसार बची हुई सीटों और कटऑफ की जांच कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल 61 कॉलेजों ने स्पेशल कटऑफ जारी किया है। कई कॉलेजों में लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में अनारक्षित वर्ग की सीटें भर चुकी हैं। हालांकि, आरक्षित वर्ग में कई कॉलेजों में सीटें रिक्त हैं। बीकॉम में अनारक्षित वर्ग के लिए काफी सीटें रिक्त हैं।