पीएम मोदी ने फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम किया लॉन्च, ऐसे लें दाखिला

Education News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशभर के स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की। फिट इंडिया स्कूल की रैंकिंग को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है - द फिट इंडिया स्कूल, जो रैंकिंग का पहला स्तर है, फिट इंडिया स्कूल (3 स्टार) और फिट इंडिया स्कूल (5 स्टार)। रैंकिंग का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि स्कूल अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच फिटनेस गतिविधियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को कितना महत्व देता है।

रविवार को लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम, मन की बात में, पीएम मोदी ने कहा, "फिट इंडिया मूवमेंट में, फिटनेस के अनुसार स्कूलों की रैंकिंग के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस रैंकिंग को प्राप्त करने वाले स्कूल भी फिट का उपयोग लोगो और झंडा के साथ कर सकेंगे।

रैंकिंग प्रणाली के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "स्कूल फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर खुद को फिट घोषित कर सकते हैं। फिट इंडिया थ्री स्टार और फिट इंडिया फाइव स्टार रेटिंग भी दी जाएगी।"

साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं अपील करता हूं कि सभी स्कूलों को फिट इंडिया रैंकिंग सिस्टम में दाखिला लेना चाहिए और फिट इंडिया हमारे स्वभाव के प्रति सहज होना चाहिए। यह एक जन आंदोलन बन गया है और जागरूकता लाना है कि हमें इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए।"

फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग सिस्टम में दाखिला लेने के लिए यहां क्लिक करें



How To Enroll School In Fit India Grading System

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://fitindia.gov.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर मेनू बार में दिए गए फिट इंडिया स्कूल पर क्लिक करें। यहां APPLY FOR FIT INDIA SCHOOL RATING पर जाएं। यहां मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। फिट इंडिया स्कूल वीक में दिए गए कार्यक्रम के जरिए भी पुरे सप्ताह की योजना तैयार कर सकते हैं।