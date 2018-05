Education News मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले पांच सालों में डिजिटल बोर्ड के साथ ब्लैकबोर्ड को बदलने का लक्ष्य रखती है। "हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में डिजिटल बोर्ड के साथ ब्लैकबोर्ड को बदलने की है।" शिक्षकों तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य तेजी से होगा। शिक्षा में बदलाव और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु भी शिक्षाविदों से परामर्श लिया जा रहा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब शिक्षा की बात आती है तो हमें निवेश करना चाहिए और भूलना चाहिए। मैंने सरकार को ऐस शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र होने के लिए कहा है क्योंकि विकास के लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है।

पिछले महीने में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट 2018-19 के अनावरण के दौरान शिक्षा में डिजिटल तीव्रता को बढ़ाने और 'ब्लैक बोर्ड' से 'डिजिटल बोर्ड' की ओर बढ़ने का प्रस्ताव रखा था। बजट में उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए भी प्रधानमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप योजना शुरू की है।जनवरी के पहले, जावड़ेकर ने कहा था कि अगले पांच से सात वर्षों में देश में Education News हर कक्षा में डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था।जावडेकर ने बताया "जैसा कि Operation Black Board ने हर कक्षा में काली बोर्ड सुनिश्चित किया, आज का प्रस्ताव ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के लिए पारित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले 5-7 वर्षों में हर वर्ग में एक Digital Board है"उनका बयान तब आया था जब वह 65 वीं केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की शिक्षा बैठक के पहले दिन को संबोधित कर रहे थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और उत्तरदायित्व में सुधार करना था।

Education News जावड़ेकर ने कहा था कि डिजिटल बोर्ड छात्र हित पैदा करने में मदद करेगा और शिक्षक भी अधिक जवाबदेह बनेंगे।बैठक में केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी, थवार चंद गहलोत, मुख्तार अब्बास नकवी और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।बैठक में, गांधी ने कक्षा 9 के बाद से कैरियर परामर्श का सुझाव दिया और स्कूल बसों में महिला चालकों और सहायकों को रोजगार दिया।गांधी ने बाल यौन दुर्व्यवहार के बारे में भी बात की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी छात्रों को "अच्छे यौन संबंध" और "बुरी नज़र" से अवगत कराने के लिए फिल्म "कोमल-ए फ़िल्म" को बाल यौन दुर्व्यवहार पर दिखाया जाना चाहिए।

