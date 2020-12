EducationMinisterGoesLive: शिक्षा मंत्री 22 दिसंबर को शिक्षकों से करेंगे लाइव चर्चा, संशोधित हुआ शेड्यूल

#EducationMinisterGoesLive: केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 17 दिसंबर को देश भर के शिक्षकों के साथ होने वाला लाइव सोशल इंटेरैक्शन स्थगित कर दिया गया है। यह इंटेरैक्शन अब 22 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्न शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर हैशटैग #EducationMinisterGoesLive को फॉलो करते हुए पूछ सकते हैं।

Teachers, I am looking forward to having an insightful interaction with you all on Dec 22 at 4 PM.

Please share your queries/suggestions with me using #EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/VlYIQ5Vcc8