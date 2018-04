IIM Ranchi Admission 2018 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम), रांची ने अपने एग्जीक्यूटिव फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (ईएफपीएम) के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। योग्य आवेदकों का चयन स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। संस्थान के इस ईएफपीएम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदक 23 अप्रैल 2018 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

23 अप्रेल 2018 तक एडमिशन के इच्छुक आवेदक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

60 प्रतिशत माक्र्स न्यूनतम होने जरूरी हैं मास्टर्स डिग्री में योग्य आवेदकों के, एडमिशन के लिए।

क्या है योग्यता Education qualification for EFPM Program

ईएफपीएम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि आवेदकों के पास मास्टर्स डिग्री या समकक्ष हो। मास्टर्स डिग्री या समकक्ष में आवेदकों के न्यूनतम 60 प्रतिशत माक्र्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स के साथ सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस जैसी प्रोफेशनल क्वालीफिकेशन करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, सभी योग्य आवेदकों के पास एजुकेशन के टारगेट ईयर की 31 मार्च तक न्यूनतम 5 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदकों के पास स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर भी होना चाहिए।

कैसे होगा चयन EFPM Program selection process

संस्थान के इस प्रोग्राम के लिए योग्य आवेदकों का चयन स्टैंटर्ड टेस्ट्स जैसे कैट, गेट, नेट-जेआरएफ, जीमैट, जीआरई के स्कोर्स के आधार किया जाएगा। सबसे पहले इन स्कोर्स के आधार पर आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इन शॉर्टलिस्टेड आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट स्कोर्स और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर आवेदकों का अंतिम चयन होगा।

क्या है प्रोग्राम फीस EFPM Program Fees

ईएफपीएम प्रोग्राम के लिए आवेदकों को तीन किश्तों में प्रोग्राम फीस देनी होगी। एडमिशन कंफर्म करने के लिए आवेदकों को 3.5 लाख रुपए की पहली किश्त देनी होगी। इसमें रिफंडेबल कॉशन डिपोजिट के 50 हजार रुपए शामिल हैं। दूसरे साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त और तीसरे साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए की तीसरी किश्त जमा करवानी होगी।

कैसे करें आवेदन How To Apply For EFPM Program From IIM ranchi

एडमिशन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट www.iimranchi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ ही आवेदकों को आवेदन फीस भी जमा करवानी होगी। आवेदकों को 1000 रुपए की आवेदन फीस देनी होगी। हालांकि, एससी/ एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगिरी के आवेदकों को 500 रुपए की आवेदन फीस जमा करवानी होगी। सभी आवेदक यह फीस पेमेंट गेटवे के जरिए ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं।