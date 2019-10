Exam Guide: हिंदी विषय में कितना जानते हैं, चैक करें इस मॉक टेस्ट पेपर से

Exam Guide: यदि आप Govt. Jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिंदी (Hindi) के इस मॉक टेस्ट पेपर द्वारा अपनी तैयारियां जांच सकते हैं। सभी प्रश्नों के रिजल्ट्स पोस्ट के अंत में दिए गए हैं। दिखने में ये सवाल कई बार मुश्किल लग सकते हैं परन्तु याद करने में ये अत्यन्त आसान हैं-

ये भी पढ़ेः हर महीने कमाएंगे लाखों, बनाएं एथिकल हैकिंग में कॅरियर

ये भी पढ़ेः आजमाएं ये आसान से उपाय तो पक्का मिलेगा प्रमोशन और बढ़िया सैलेरी

प्रश्न (1) - निम्न पंक्तियों में कौनसा छंद है?

‘नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यही काल,

अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल’।

(a) दोहा

(b) सोरठा

(c) बरवै

(d) छप्पय

प्रश्न (2) - वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं?

(a) छन्द

(b) समास

(c) अलंकार

(d) रस

ये भी पढ़ें : Medical course After 12th - बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स 12वीं के बाद करें ये Medical course

ये भी पढ़ें : Diploma Courses After 12th - मैथ्स के स्टूडेंट्स 12 वीं के बाद करें ये डिप्लोमा कोर्स

प्रश्न (3) - ‘थे दीखते परम वृद्ध नितान्त रोगी’, पंक्ति में कौनसा छंद है?

(a) कवित्त

(b) मालिनी

(c) वसन्ततिलका

(d) दोहा

प्रश्न (4) - ‘सोरठा’ छंद में कितनी मात्राएं होती हैं?

(a) बीस

(b) चौबीस

(c) इक्कीस

(d) बाइस

प्रश्न (5) - निम्न में से ‘घनाक्षरी’ छंद कौनसा है?

(a) मात्रिक

(b) वार्णिक

(c) मिश्र

(d) इनमें से कोई नहीं

ये भी पढ़ें : Best Courses After 12th : बेहतरीन करियर के लिए बारहवीं के बाद करें ये कोर्सेज

ये भी पढ़ें : दसवीं के बाद करें इन ट्रेड में करें आईटीआई, गारंटेड मिलेगी नौकरी

प्रश्न (6) - जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों में १३-१३ और दूसरे तथा चौथे चरणों में ११-११ मात्राएं होती हैं, वह छंद क्या कहलाता है-

(a) दोहा

(b) सोरठा

(c) चौपाई

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (7) - वीर या आलहा किस वर्ग का छंद है?

(a) मात्रिक

(b) वर्णिक

(c) मुक्त

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (8) - कुण्डली छह चरण वाले छंद को कहते हैं? इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?

(a) 11

(b) 13

(c) 16

(d) 24

प्रश्न (9) - दोहे व रोले को क्रम से मिलाने पर कौनसा छंद बनता है?

(a) सवैया

(b) हरिगीतिका

(c) बरवै

(d) कुंडलियां

प्रश्न (10) - ‘रावनु रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयऊ अधीरा।

अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदि चरन कह सहित सनेहा’।, पंक्तियों में कौनसा छंद है?

(a) चौपाई

(b) बरवै

(c) सोरठा

(d) रोला

प्रश्न (11) - कवितावली की छंद शैली क्या है?

(a) दोहा-चौपाई

(b) बरवै

(c) पद-शैली

(d) कवित्त-सवैया

प्रश्न (12) - दोहा किस प्रकृति का छंद है?

(a) सम

(b) विषम

(c) अर्द्धसम

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (13) - मैथिली शरण गुप्त के काव्य से कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है?

(a) वार्णिक एवं मात्रिक

(b) सम एवं विषम

(c) मात्रिक एवं सम

(d) वार्णिक एवं सम

प्रश्न (14) - हिन्दी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्न में से किसने किया था?

(a) जयशंकर प्रसाद

(b) अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

(c) मैथिलीशरण गुप्त

(d) सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’

उत्तरः 1. (a), 2. (a), 3. (c), 4. (b), 5. (b), 6. (a), 7. (a), 8. (d), 9. (d), 10. (a), 11. (d), 12. (c), 13. (c), 14. (d)