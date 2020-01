Exam Guide: हिन्दी विषय में समास से संबंधी सवाल जवाब (मॉक टेस्ट पेपर)

Exam Guide: यदि आप Govt. Jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिन्दी (Hindi) के इस मॉक टेस्ट पेपर द्वारा अपनी तैयारियां जांच सकते हैं। सभी प्रश्नों के रिजल्ट्स पोस्ट के अंत में दिए गए हैं। दिखने में ये सवाल कई बार मुश्किल लग सकते हैं परन्तु याद करने में ये अत्यन्त आसान हैं-

प्रश्न (1) - निम्नलिखित में से कौनसा पद अव्ययीभाव समास है?

(a) यथाइष्ट

(b) कुमारी

(c) त्रिलोक

(d) देवासुर

प्रश्न (2) - किस समास में ‘का’, ‘के’ व ‘कि’ लुप्त हो जाता है। निम्न में से वह कहलाता है -

(a) अपादान तत्पुरुष

(b) करण तत्पुरुष

(c) संबंध तत्पुरुष

(d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न (3) - ‘विद्यार्थी’ में कौनसा समास है?

(a) अव्ययीभाव समास

(b) तत्पुरुष समास

(c) द्वन्द्व समास

(d) बहुव्रीहि समास

प्रश्न (4) - अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण ‘यथाशक्ति’ का सही विग्रह क्या होगा?

(a) जैसी शक्ति

(b) जितनी शक्ति

(c) शक्ति के अनुसार

(d) यथा जो शक्ति

प्रश्न (5) - कौनसा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है?

(a) पराधीन

(b) आपबीती

(c) राजपुत्र

(d) गौशाला

प्रश्न (6) - ‘चतुर्भुज’ शब्द में कौनसा समास है?

(a) बहुव्रीहि समास

(b) तत्पुरुष समास

(c) अव्ययीभाव समास

(d) द्विगु समास

प्रश्न (7) - ‘देश जो महान है’ यह किस समास का उदाहरण है?

(a) कर्मधारय समास

(b) बहुव्रीहि समास

(c) तत्पुरुष समास

(d) अव्ययीभाव समास

प्रश्न (8) - ‘घुड़दौड़’ का समास विग्रह बताएं?

(a) घोड़े जैसी तेज दौड़

(b) घोड़े की दौड़

(c) दौडऩे वाला घोड़ा

(d) घोड़ा और दौड़

प्रश्न (9) - जिस समास में पूर्वपद (पहला पद) प्रधान हो, उसे कौनसा समास कहते हैं?

(a) संबंध तत्पुरुष

(b) कर्मधारय समास

(c) अव्ययीभाव समास

(d) द्वन्द्व समास

प्रश्न (10) - जिस समास में दोनों खंड प्रधान हों, वह कौनसा समास कहलाता है?

(a) बहुव्रीहि समास

(b) अव्ययीभाव समास

(c) द्वन्द्व समास

(d) तत्पुरुष समास

प्रश्न (11) - ‘प्रधानमंत्री’ में कौनसा समास है?

(a) अव्ययीभाव समास

(b) बहुव्रीहि समास

(c) तत्पुरुष समास

(d) द्वन्द्व समास

प्रश्न (12) - ‘पाप-पुण्य’ में कौनसा समास है?

(a) द्विगु समास

(b) कर्मधारय समास

(c) द्वन्द्व समास

(d) बहुव्रीहि समास

हल : (1) a, (2) c, (3) b, (4) c, (5) b, (6) a, (7) a, (8) b, (9) c, (10) c, (11) b, (12) c