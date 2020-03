GK: एग्जाम में पूछी जाती हैं बिजनेस से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए बिजनेस से जुड़े ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

FII : Foreign Institutional Investors

FIMMDA : Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India

FIPB : Foreign Investment Promotion Board (Of India)

FMCG : Fast Moving Consumer Goods

FPO : Follow on Public Offer

FRBM : Fiscal Responsibility And Budget Management

FSSA : Food Safety And Standards Authority (Of India)

FTA : Free Trade Area

FAO : Food and Agriculture Organization

FBI : Federal Bureau of Investigation

FRCS : Fellow Of Royal Collage of Surgeons

