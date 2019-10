GK: एग्जाम में पूछी जाती है टेक्निकल फील्ड से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए टेक्निकल फील्ड से जुड़े कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में...

ये भी पढ़ेः करोड़पति बनने के लिए 12वीं के बाद करें ये कोर्स

ये भी पढ़ेः नई भाषाएं सीख कर बनाएं कॅरियर, कमाएंगे अच्छा पैसा

ALU - Arithmetic Logic Unit

MIPS - Millions of Instructions Per Second

ICE - In Circuit Emulation

EWMH - Extended Window Manager Hints

REFAL - Recursive Functions Algorithmic Language

ये भी पढ़ेः जयपुर से की थी शुरूआत, आज पूरे विश्व में हैं इन युवाओं के 70 करोड़ यूजर

ये भी पढ़ेः पिता की समस्या दूर करने के लिए ईजाद की तकनीक, आज है करोड़पति

IP - Interface Processor or Internet Protocol

CCW - Counter Clock Wise

SSDP - Simple Service Discovery Protocol

BEV - Billion Electron Volts

ISN - Information Systems Network

ये भी पढ़ेः कई टीवी शोज में हुए रिजेक्ट, फिर बना डाला खुद का शो, इस तरह जीती जंग

ये भी पढ़ेः कभी मिलते थे 200 रूपए महीना, फिर रचा बॉलीवुड में इतिहास

RIA - Rich Internet Application

RTTI - Run-time Type Information

CAS - Column Address Strobe

BJT - Bipolar Junction Transistor

UAAG - User Agent Accessibility Guidelines

NIC - Network Interface Controller